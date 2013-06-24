Норвегія у співпраці з Великою Британією відправить Україні три установки реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) MLRS.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на норвезькі ЗМІ.

«Україні потрібно більше зброї, і ми не змогли б надати такі необхідні їй можливості без близької співпраці з Великою Британією», - заявив глава Міноборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Наразі установки MLRS М270 перебувають на складах у Норвегії. Їх буде знято зі зберігання.

Осло також передасть Києву ще 5 тис. гранат – на додаток до раніше відправлених 5 тис.

Раніше в червні адміністрація США оголосила про надання додаткової військової допомоги Україні в розмірі $450 млн, зокрема РСЗВ.