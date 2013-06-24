Мінцифри разом з Міносвіти продовжують ініціати­ву «Ноутбук кожному вчителю». Цьогоріч за підтримки Google та ЮНЕСКО до закладів освіти вже надійшло близько 30 тисяч нових хромбуків.

Через повномасштабну війну багато шкіл зруйновано або пошко­джено. Також через постійні ризики обстрілів діти не можуть продо­вжувати навчання офлайн. Тому багато шкіл перейшли на змішаний чи онлайн-формат.

Щоб вчителі могли проводити уроки й спілкуватися з учнями, їм необхідна сучасна техніка. Саме тому в межах ініціативи «Ноутбук кожному вчителю» вже передано 30 000 хромбуків в заклади освіти із 50 000 запланованих.

Тільки 28 жовтня передали 9 тисяч ноутбуків по областях України: Львівська — 2412, Волинська — 1283, Тернопільська — 1182, За­карпатська — 1124, Івано-Франківська — 2147, Чернівецька — 496. А 31 жовтня ще 5 тисяч хромбуків: майже 3 тисячі передано до Жи­томирської області та близько 2 тисяч до Києва.

Ініціативу «Ноутбук кожному вчителю» реалізовано завдяки до­мовленостям Мінцифри та МОН з компанією Google та за підтримки ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО.