Мінцифри разом з Міносвіти продовжують ініціативу «Ноутбук кожному вчителю». Цьогоріч за підтримки Google та ЮНЕСКО до закладів освіти вже надійшло близько 30 тисяч нових хромбуків.
Через повномасштабну війну багато шкіл зруйновано або пошкоджено. Також через постійні ризики обстрілів діти не можуть продовжувати навчання офлайн. Тому багато шкіл перейшли на змішаний чи онлайн-формат.
Щоб вчителі могли проводити уроки й спілкуватися з учнями, їм необхідна сучасна техніка. Саме тому в межах ініціативи «Ноутбук кожному вчителю» вже передано 30 000 хромбуків в заклади освіти із 50 000 запланованих.
Тільки 28 жовтня передали 9 тисяч ноутбуків по областях України: Львівська — 2412, Волинська — 1283, Тернопільська — 1182, Закарпатська — 1124, Івано-Франківська — 2147, Чернівецька — 496. А 31 жовтня ще 5 тисяч хромбуків: майже 3 тисячі передано до Житомирської області та близько 2 тисяч до Києва.
Ініціативу «Ноутбук кожному вчителю» реалізовано завдяки домовленостям Мінцифри та МОН з компанією Google та за підтримки ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО.