Дедалі більше харків’ян скаржаться, що їх обманюють так звані майстри з ремонту комп’ютерної техніки. Десятки таких звернень надійшло до Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Харківській області у зв’язку з порушенням їхніх прав під час ремонту комп’ютерів. За даними Держпродспоживслужби, деякі суб’єкти підприємницької діяльності, скориставшись довірою людей, особливо літніх, ведуть недобросовісну підприємницьку діяльність. Шахраї майже нічого не роблять, а оцінюють свою роботу так, що простіше купити новий комп’ютер.
Зазвичай вони використовують оголошення на дверях під’їздів, зупинках громадського транспорту, заманюючи жертв безкоштовною діагностикою і виїздом майстра. Мета шахраїв — провести дешевий ремонт, але вимагати до оплати якомога більше. Наприклад, якщо ноутбук перегрівається і завершує роботу після кількох хвилин роботи, ймовірно, необхідно почистити його від пилу. А шахраї переконують, що виникли проблеми із процесором і відеокартою, потрібно поставити нову материнську плату, ціна якої — півціни нового ноутбука.
Шахраї намагаються нав’язати додаткові послуги: налаштувати BIOS, очистити жорсткий диск від непотрібних файлів, оптимізувати операційну систему, встановити програмне оновлення. Навіть якщо комп’ютер і відремонтували, то там установлять старі запчастини, а нові продадуть або використають у ремонті інших ошуканих споживачів.
Фахівці радять користуватися послугами сервісних центрів, дослухатися до рекомендацій друзів, а вже коли викликали майстра за оголошенням, передаючи комп’ютер у ремонт, вимагати повернення всіх замінених деталей.