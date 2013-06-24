Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою «Доповідь_050722_4.ppt». Файл містить зображення-мініатюру, на якій згадується Оперативне командування «Південь». Про це повідомляє Урядовий портал.

Відкриття документа зрештою призведе до виконання на комп’ютері шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.

Фахівці припускають, що кібератака була спрямована на державні організації України.