На Сонці з'явилася нова пляма під назвою AR3058, яка стала причиною появи досить потужного сонячного спалаху класу M і корональних викидів маси.

У результаті до Землі вирушила величезна кількість сонячних частинок,які після зіткнення з магнітосферою викличуть геомагнітну бурю класу G2 або навіть G3. На початок бурі варто очікувати вже 19 липня.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Interesting Engineering.

Згідно з прогнозом NASA, виникне геомагнітна буря середньої потужності, яка може тривати 20 та 21 липня. За словами вчених, на Сонці з'явився спалах класу М із порядковим номером 2.9.

Учена Таміта Сков із некомерційної американської організації Aerospace Corporation поділилася у Twitter моделлю «сонячного удару» по Землі, яку створили в NASA.

У геомагнітних бур існують 5 класів, і другий та третій клас бур відповідають середньому рівню потужності бурі. Всі спалахи на Сонці мають назви A, B, C, M, X. Спалахи класу Х — це найпотужніші та найнебезпечніші для Землі явища. Але спалахи класу М не дуже відстають за потужністю від вибухів класу Х. Що ж до порядкових номерів, то в кожному класі спалахів їхній рівень вимірюється за шкалою від 1 до 9.

Як пережити магнітну бурю

  • дотримуйтесь здорового способу життя та режиму дня
  • пийте достатню кількість води
  • більше відпочивайте під час геомагнітної активності та добре висипайтеся
  • відмовтеся від алкоголю, кави, нікотину та важкої жирної їжі
  • завжди носіть із собою необхідні ліки
  • виконуйте рекомендації лікаря
  • не плануйте довгі поїздки та виконання складних завдань на час магнітних бур
  • мінімізуйте стрес у ці дні.

Нагадаємо, вчені прогнозують, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце очікує багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.