На Сонці з'явилася нова пляма під назвою AR3058, яка стала причиною появи досить потужного сонячного спалаху класу M і корональних викидів маси.
У результаті до Землі вирушила величезна кількість сонячних частинок,які після зіткнення з магнітосферою викличуть геомагнітну бурю класу G2 або навіть G3. На початок бурі варто очікувати вже 19 липня.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Interesting Engineering.
Згідно з прогнозом NASA, виникне геомагнітна буря середньої потужності, яка може тривати 20 та 21 липня. За словами вчених, на Сонці з'явився спалах класу М із порядковим номером 2.9.
Учена Таміта Сков із некомерційної американської організації Aerospace Corporation поділилася у Twitter моделлю «сонячного удару» по Землі, яку створили в NASA.
У геомагнітних бур існують 5 класів, і другий та третій клас бур відповідають середньому рівню потужності бурі. Всі спалахи на Сонці мають назви A, B, C, M, X. Спалахи класу Х — це найпотужніші та найнебезпечніші для Землі явища. Але спалахи класу М не дуже відстають за потужністю від вибухів класу Х. Що ж до порядкових номерів, то в кожному класі спалахів їхній рівень вимірюється за шкалою від 1 до 9.
Як пережити магнітну бурю
- дотримуйтесь здорового способу життя та режиму дня
- пийте достатню кількість води
- більше відпочивайте під час геомагнітної активності та добре висипайтеся
- відмовтеся від алкоголю, кави, нікотину та важкої жирної їжі
- завжди носіть із собою необхідні ліки
- виконуйте рекомендації лікаря
- не плануйте довгі поїздки та виконання складних завдань на час магнітних бур
- мінімізуйте стрес у ці дні.
Нагадаємо, вчені прогнозують, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце очікує багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.