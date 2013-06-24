Уряд Нової Зеландії запровадив нові обмежувальні заходи проти 44 державних підприємств рф та білорусі через широкомасштабне вторгнення в Україну.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The National Tribute.
«Однією з державних компаній є «Газпром», найбільша російська компанія і ключове джерело експортних доходів росії шляхом продажу газу. Ми також наклали санкції на організації, які виробляють зброю і військові технології для путінської війни, і які є частиною величезного військово-промислового комплексу росії. У цьому раунді санкцій було всього визначено 44 компанії, у тому числі шість білоруських зі сфери оборони. Новозеландцям буде заборонено мати справу з цими компаніями», - заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута.
За її словами, ці компанії, контрольовані урядом путіна, мають стратегічне значення для росії, оскільки вони забезпечують сировину, інфраструктуру, комунікації, транспорт, зброю та фінансування.
Водночас вона наголосила, що уряд Нової Зеландії продовжує рішуче протистояти вторгненню путіна в Україну, вводячи санкції та вживаючи заходів для підтримки України, щоб вплинути на росію відмовитися від війни.
Нагадаємо, влада Японії запровадила нові обмежувальні заходи проти росіїта білорусі через повномасштабне вторгнення в Україну. Йшлось про Кредитний банк москви, Россільхозбанк та білоруський банк Білінвестбанк (Білоруський банк розвитку та реконструкції).