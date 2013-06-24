Медичні сестри та брати вдосконалюють навички роботи в електронній системі охорони здоров'я. Нові функціональні можливості системи для цієї категорії працівників з’явилися нещодавно – на центральному рівні було впроваджено відповідний функціонал. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Функціональний модуль для медичних братів та сестер дозволяє користувачам:

реєструватися в ЕСОЗ та отримувати відповідні права доступу;

знаходити зареєстрованого пацієнта в ЕСОЗ;

переглядати медичні дані пацієнта – рекомендації лікаря, імунізації тощо;

здійснювати пошук електронних медичних записів;

виконувати призначення за електронним направленням;

під час виконання призначень – реєструвати діагностичний звіт про обстеження, виконану процедуру, епізод та взаємодію щодо проведеного медичного втручання, імунізації.

«Після того, як інформаційно-аналітичний відділ закладу провів тренінг, ми почали роботу в системі. У перші дні відчувались труднощі – було не зовсім зрозуміло, де робити взаємодії, де закривати епізод. Але зорієнтувалися всі досить швидко – допоміг постійний обмін досвідом між медсестрами та лікарями, також з’явилося багато навчальних матеріалів по роботі з системою», — ділиться враженнями від роботи в ЕСОЗ Наталя Баранецька, медична сестра ортопедо-травматологічного кабінету поліклініки КП «Хмельницька дитяча лікарня» Хмельницької міської ради.

Система постійно оновлюється і вдосконалюється, з’являються нові функції для користувачів. Так, приміром, на сторінці лікаря з’явилася функція «шаблони» – це значно скорочує час на внесення даних до системи. Раніше всі дані по кожному прийому потрібно було вносити вручну.

Своєю чергою, медична сестра або брат на своїй сторінці можуть прочитати рекомендації лікаря, обробляти направлення та виконувати призначення за електронним направленням, які створює лікар. Усе працює швидко та суттєво зберігає час для комунікації лікаря з пацієнтом.

Команда впровадження продовжує працювати над розширенням функціональних можливостей для того, аби медичні брати та сестри стали повноцінними учасниками ведення лікувального процесу в ЕСОЗ, а наполегливість та готовність медичних працівників розвивати цифрові навички дають можливість швидко втілювати нові можливості системи на практиці.