Щоб гарантувати безпеку руху, в Харкові встановлять нові камери відеоспостереження. Про це йшлося на зустрічі першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова із представниками консорціуму «Інтелектуальні системи» та його австрійськими партнерами. Сторони обговорили впровадження у Харкові системи «Безпечне місто», яка передбачає встановлення камер відеоспостереження у всьому місті, зокрема на дорогах.
«Ми домовилися, що впродовж місяця визначимося, де і які камери треба встановити. Адже вони різні: одні розпізнаватимуть обличчя, інші — номери машин. Створення такої системи дасть змогу зробити місто безпечнішим», — зазначив Ігор Терехов.
Передбачають, що реалізуватимуть проект на принципах державно-приватного партнерства, тобто кошти на його фінансування нададуть і міська влада, і консорціум. Цього дня міський голова Геннадій Кернес і голова напряму Smart City в компанії Cisco (США) Маркус Віссман підписали меморандум про спільну реалізацію проекту «Розумне місто». Вони домовилися, що Харків використовуватиме технічні та програмні рішення Cisco для розвитку інфраструктури, сфери безпеки, захисту довкілля. Ідеться про управління освітленням, оптимізацію міського автомобільного руху і паркування.