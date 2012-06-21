Заборона на відвідування кінотеатрів і театрів, яка вводиться з 6 вересня в Туреччині, а також низка обов'язкових правил щодо здачі ПЛР торкнуться тільки громадян країни і іноземців з видом на проживання. Таку інформацію повідомили в республіканському МВС.

«Іноземні туристи під дію нових правил не підпадають. Однак ці вимоги є обов'язковими для іноземців, які мають дозвіл на проживання в Туреччині», – заявили в МВС країни.

Раніше повідомлялося, що Туреччина з 6 вересня вводить перевірку ПЛР-тестів і сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу на внутрішніх рейсах. Надання негативного результату ПЛР-тесту для доступу в кінозали і театри на концерти невакцинованих, стане обов'язковим.

Також відповідно до вимоги МВС країни ці документи потрібно буде пред'являти при посадці на автобуси, залізничний та інший громадський транспорт. На особистий транспорт це не поширюється. Особи, які не мають сертифікату про вакцинацію або довідки про перенесену хворобу, повинні перед поїздкою зробити ПЛР-тест.

При цьому для громадян Туреччини вся інформація про тести, сертифікати або перенесену коронавірусну інфекцію зашифрована у їх HES-кодах, які вони можуть надати для сканування з екрану смартфона.