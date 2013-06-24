Часто українці не можуть отримати держпослуги у сфері нерухомості через низку проблем. Наприклад, адреса одного і того ж будинку в різних реєстрах не збігається. Або ж адресних даних про будівлю не вистачає. Чи взагалі відсутні будь-які дані про адреси у селах та селищах.

Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство регіонального розвитку створять два нові реєстри — Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА) та Реєстр будівель та споруд (РБС). Це стало можливим завдяки закону № 2297-IX, який підписав Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Створення нових реєстрів усуне ці перепони та допоможе українцям отримувати держпослуги у сфері нерухомості швидше без витрат часу на збори папірців та довгі перевірки.

Наповнювати ці реєстри будуть працівники органів місцевого самоврядування через програмне забезпечення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Вони зможуть в електронному вигляді швидко створити реєстр на базі наявних офіційних списків адрес, підтвердити правильні записи в них та зазначати координати будівель.

Створення цих реєстрів полегшить і роботу для самих органів місцевого самоврядування. Наприклад, скоротиться кількість проблем із даними про адреси та будівлі. Це зменшить кількість заяв, скарг та спорів щодо певних адрес. Також завдяки якісним даним можна буде краще моніторити роботу комунальників та ремонтників, точніше призначати житлові субсидії та отримувати субвенції.