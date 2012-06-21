Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Група дослідників з Корейського інституту науки і техніки працюють над тим, як смартфони можна перетворити в аналог електронних термометрів, які зараз використовуються в багатьох установах. Для цього був розроблений датчик фіксації температури до 100 градусів. При цьому пристрій може обходитися без зовнішнього охолодження.

Стандартні методи не дозволяють використовувати такі датчики без додаткового охолодження, тому для виробництва датчика шукали підходящий матеріал, яким виявився діоксид ванадію (VO2) -B. З цього матеріалу було зроблено плівку, яка стабільна при 100 градусах, і перетворює тепло в електричні сигнали.

На основі цього датчика буде створено швидкі портативні термометри, що інтегруються в смартфони і навіть в системи автомобілів. Ціна поки невідома, але відзначається, що вона буде нижче, ніж у аналогів.