Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Стан захворюваності на дифтерію в Ужгороді стабілізувався, про що йшлося на позачерговому засіданні протиепідемічної комісії міської ради. Починаючи від 24 жовтня, минули майже півтора максимальних інкубаційних періоди, однак нових випадків захворювань на загрозливу дифтерію не виявлено. Це, зазначалося на засіданні, свідчить про локалізацію спалаху.
Для того, щоб надійно захиститися від хвороби, всі ці дні активно працювали Ужгородський міський центр первинної медико-соціальної допомоги, а також сімейні амбулаторії. Проведено майже 13 тисяч щеплень дітей і дорослих, зокрема 2436 студентів Ужгородського національного університету (серед них 1117 – іноземців).
Усі пункти щеплення забезпечені вакциною в повному обсязі. У багатьох випадках на запрошення керівників підприємств, установ і організацій на місця для щеплення їхніх працівників виїжджали спеціальні бригади медиків.
За рекомендацією протиепідемічної комісії відновлено навчальний процес студентів медичного факультету №2, на якому навчаються іноземці. Водночас продовжено обмеження доступу до клінічних баз студентів-медиків без документально підтверджених даних про проходження ними вакцинації до кінця навчального року. Рекомендовано керівництву УжНУ розробити механізми зарахування іноземних громадян на навчання за наявності документально підтверджених даних про щеплення. Студенти з України обов’язково повинні надавати картку профілактичних щеплень.
Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я продовжує здійснювати моніторинг епідемічної ситуації із захворюваністю на дифтерію у місті.