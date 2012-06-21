З 16 липня всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, видовищні заходи мають відбуватися державною мовою. Комунальні та державні театри повинні показувати вистави українською мовою або супроводжувати перекладом. Музеї мають використовувати українську. Дублювати там інформацію можна будь-якою мовою, сказав уповноважений Тарас Кремінь, передає "Укрінформ".

Обслуговувати туристів та проводити екскурсії потрібно буде державною мовою. Іншою мовою це можна робити для іноземців та осіб без громадянства.

Поширювати та демонструвати фільми потрібно українською.

"І кожен з таких фільмів або телевізійних серіалів повинні мати звукову доріжку українською мовою. Демонстрування іноземних фільмів з субтитрами дозволяється в кінотеатрах, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10 відсотків. Або якщо така трансляція буде мовою оригіналу з субтитрами, то про це глядачам мають повідомити завчасно", – сказав Кремінь.

З 16 липня видавці зобов'язані друкувати державною мовою не менш як половину всіх виданих упродовж року книжкових видань. Частка українськомовних книжок у книгарнях повинна бути не меншою ніж 50%.

Кремінь додав, що 2020-го 78% усіх показів вистав здійснювалися українською мовою.

"Ми відчуваємо велику підтримку в тому, що такі норми у сфері культури повинні працювати. Вони стосуються повсякденної, професійної, любительської діяльності громадян України, які, наприклад, перебувають на відпочинку або відвідують музеї. І хотіли б, щоб їх обслуговували українською. Те саме стосується і телебачення. В умовах пандемії величезна кількість громадян України змушена була перебувати вдома. Вони неодноразово говорили та свідчили те, що їх права могли би бути забезпечені, якби частка фільмів і телевізійних серіалів була б більшою мірою українською мовою. Сподіватимемося, що з 16 липня так воно і буде визначено законом", – сказав він.

До законопроєкту про зміни до держбюджету на 2021 рік подали кілька поправок, які в разі їх ухвалення можуть суттєво звузити застосування державної мови. Їх ще має розглянути комітет Верховної Ради, однак уповноважений із захисту державної мови вже висловив занепокоєння ситуацією. Про внесення поправок до законопроєкту № 5551-2 повідомили народні депутати Володимир В'ятрович і Ярослав Железняк.