Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Новий смартфон Apple iPhone 13 можуть випустити в обмеженій кількості в зв'язку з нестачею чіпів та інших елементів. Такий прогноз прозвучав під час обговорення фінансових результатів компанії.

Як повідомляє Reuters, керівництво Apple висловило сумнів з приводу того, що в четвертому кварталі 2021 року вдасться отримати 36-відсоткове зростання виручки, як це було в третьому кварталі.

«У нас дійсно є деякі дефіцити. Попит настільки великий і настільки перевищує наші власні очікування, що важко отримати весь набір деталей в потрібні нам терміни», – заявив гендиректор компанії Тім Кук під час телефонної конференції з інвесторами. За його словами, в третьому кварталі наслідки нестачі чіпів виявилися менш серйозними, однак в майбутньому ситуація погіршиться, що відіб'ється на виробництві iPhone.

Раніше про аналогічні проблеми заявили й інші великі виробники електронних пристроїв. Напівпровідникова криза, пов'язана з нестачею деталей, крім дефіциту спровокувала зростання цін на гаджети.

Презентацію і старт продажів нового iPhone 13 інсайдери прогнозують на середину вересня 2021 року. Відомо, що пристрій за розмірами буде трохи менший iPhone 12, а його технічні та програмні характеристики стануть могутнішими. Крім того, смартфон планують повністю позбавити кнопок.