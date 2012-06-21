Новий навчальний рік розпочнеться вчасно — 1 вересня — та проходитиме у звичному режимі.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Новий навчальний рік розпочнеться вчасно — 1 вересня — та проходитиме у звичному режимі. Наразі країна перебуває на «зеленому» рівні епідемічної небезпеки, ситуація залишається контрольованою. Це дає змогу розпочати роботу навчальних закладів. Навчання має відбуватися з дотриманням простих протиепідемічних правил» , - сказав Шмигаль.

За його словами, школи підготовлені та мають все необхідне. Водночас, додав глава уряду, важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня, є вакцинація освітян. «Закликаю українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення. В Україні наявні в достатній кількості безпечні вакцини провідних виробників», - сказав Шмигаль.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов прогнозує, що навчальний рік розпочнеться у звичайному режимі. Заклади освіти, де буде вакциновано менше 80% працівників, не закриватимуться.

Про це він сказав під час експертної дискусії, організованої аналітичним центром Cedos, який вів трансляцію події у Фейсбуці.

“Ми не можемо знати, яка буде ситуація за місяць з пандемією. Судячи з останніх даних... кількість захворювань кожного дня стрибає - менше, більше, - але різкого зростання ми поки що не бачимо, і дай Боже, щоб не побачили. Тому орієнтуємося на початок навчального року у звичайному форматі. Ну а далі будемо діяти за ситуацією”, - сказав Горбачов, відповідаючи на запитання, чи готова Україна до навчального року.

Також він наголосив на тому, що заклади освіти, де буде вакциновано менше 80% працівників, не закриватимуться.

Як повідомляв Укрінформ, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет раніше запевнив українців у тому, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) і діти продовжуватимуть навчання.