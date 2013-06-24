Майже 80% випадків захворювання на коронавірус, які зареєстровані у США та ЄС, - це новий варіант Омікрону, виявлений у лютому цього року.

Про це під час телемарафону розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Укрінформ.

«Ми реєструємо новий підвид Омікрону, який зараз циркулює в Європі. Він становить майже 80 відсотків всіх випадків захворювання на коронавірус, які реєструють у США та ЄС. Цей штам вполовину швидше передається, аніж Омікрон. Людина з повним курсом вакцинації теж може захворіти, але у неї буде легкий перебіг хвороби», - наголосив Кузін.

За його словами, відрізнити новий підтип від Омікрону не можна, адже симптоми однакові.

«Симптоми цього підтипу не відрізняються від інших. Це підвищення температури тіла, проблеми з диханням та інші симптоми, знайомі ще з Омікрону. Це доволі легкий перебіг. У людей, які мають супутні соматичні захворювання серцево-судинної системи системи - більш важкий, тому людям таких категорій краще вакцинуватися», - сказав головний санлікар.

Він додав, що на сьогодні заповненість ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу в Україні складає 4,5 відсотки.

Як повідомлялося, за останній тиждень рівень захворюваності на коронавірус в Україні зріс на 40%.