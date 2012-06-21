Вчені з Університету Аделаїди і Південно-австралійського Інституту охорони здоров'я і медичних досліджень знайшли спосіб знизити ризик розвитку діабету 2-го типу і ожиріння. Як показали дослідження, у цьому може допомогти обмеження часу прийому їжі, повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.
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В експерименті взяли участь 215 добровольців, яким дозволялося вживати звичну для них їжу з 8:00 до 17:00 або з полудня до 21:00. Щоденно у них вимірювали концентрацію глюкози в крові. Виявилося, що дев'ятигодинне «вікно» без їжі покращує метаболізм і спрощує контроль над рівнем цукру. Крім того, такий режим харчування дозволив добровольцям знизити масу тіла.
Таким чином, вчені довели, що схуднути і знизити ризик розвитку діабету можна, не відмовляючись від улюблених продуктів. При цьому вчені не виключили, що необхідне проведення подальших експериментів, щоб підтвердити ефективність такого підходу при більшій кількості днів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»