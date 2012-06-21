Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Компанія Google розробляє програмне забезпечення, яке спростить перенесення призначених для користувача даних з iPhone на девайси під управлінням ОС Android. Про це пише тематичний портал 9to5google.



Новий функціонал з'явився в оновленій програмі під назвою «Інструмент відновлення даних». Якщо власник iOS-пристрою вирішив перейти на Android-девайс, то йому слід завантажити спеціальний інструмент, який перенесе дані і софт з iPhone на Android з використанням Wi-Fi-з'єднання. Само-собою, що той софт, якого немає на Android, перенести не вийде.



Розробники обіцяють простий перехід, який буде відрізнятися в кращий бік від того процесу, який є зараз. Актуальний процес міграції супроводжується деякими труднощами – наприклад, користувачеві доведеться створити резервну копію на Google Диск. Потім, коли користувач увійде в свій аккаунт Google на новому Android-пристрої, він отримає доступ до перенесеного контенту. Однак так можна перенести тільки дані, але не програми.



Програми Switch to Android поки що немає в каталозі «яблучного» софта App Store, але передбачається, що вона з'явиться там вже в доступному для огляду майбутньому. До речі, компанія Apple вже кілька років пропонує користувачам своїх продуктів аналогічний софт, що спрощує перехід на iPhone з Android.