У вівторок, 13 серпня, Україна отримала 4,2 мільярда євро за виконання індикаторів другого кварталу 2024 року, що передбачені Планом України в межах програми Ukraine Facility від Європейського Союзу.

«Новий транш у межах Ukraine Facility дає нам змогу посилити макрофінансову стабільність України. Безперервна і своєчасна допомога від Європейського Союзу створює вагоме підґрунтя для системної роботи уряду з підтримки та розвитку національної економіки в довгостроковій перспективі. Зараз ми зосереджені на досягненні індикаторів третього кварталу, що відкриє можливість для отримання додаткових 4 мільярдів євро в листопаді цього року. Дякуємо нашим партнерам за довіру та підтримку», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Отримані кошти буде спрямовано на забезпечення поточних соціальних видатків державного бюджету. Відповідно до умов програми Ukraine Facility, Україна не може спрямовувати це фінансування на потреби сектору безпеки та оборони.

Нагадаємо, у другому кварталі 2024 року Україна виконала дев’ять індикаторів, передбачених Планом для Ukraine Facility. Це кроки у цифровізації Державної митної служби, бюджетному плануванні, реформі публічних інвестицій, боротьбі з корупцією, корпоративному управлінні для державних компаній, перезапуску Бюро економічної безпеки, затвердженні інтегрованого національного плану з енергетики та клімату, ухваленні стратегії та плану термомодернізації будівель до 2050 року, а також в ухваленні протимінної стратегії до 2033 року.

Загалом 2024-го Україна очікує одержати 16 мільярдів євро підтримки, з яких 3 мільярди євро будуть грантовою допомогою. Протягом третього кварталу 2024 року Україна планує виконати дев’ять наступних індикаторів, що дасть змогу отримати 4 мільярди євро в листопаді 2024 року, з яких 1,5 мільярда євро становитиме грантове фінансування.

Ідеться про такі кроки: збільшення штату співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; набрання чинності змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо боротьби з корупцією; затвердження плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2023—2025 роки; затвердження комплексної Стратегії демографічного розвитку на період до 2040 року; прийняття Плану заходів з дерегуляції; набрання чинності постанови Кабінету Міністрів про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки; імплементація закону про REMIT; ухвалення закону про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення; розроблення концептуальної записки, що визначає сферу відступів від правил ОВД та СЕО.

У межах виконання Плану України для Ukraine Facility Міністерство економіки щоквартально надає Європейській комісії звіти про виконання індикаторів плану. Після позитивної оцінки Єврокомісії та країн-членів ЄС рішення щодо надання коштів затверджує Рада ЄС.

4,2 мільярда євро від Європейського Союзу надійшло до державного бюджету України 13 серпня. Транш складається з пільгового фінансування 2,7 мільярда євро і гранта 1,5 мільярда євро.

«З початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від ЄС сягає 38 мільярдів євро, найбільша фінансова допомога серед донорів. Реалізація Ukraine Facility передбачає системне та прогнозоване фінансування за підсумками виконання індикаторів, визначених Планом України, що надає змогу уряду України впевненіше здійснювати планування та управління державними фінансами. Вдячні європейським партнерам за надзвичайно важливу роль у забезпеченні макрофінансової стабільності країни», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Таким чином, загальний обсяг залученого фінансування від ЄС у 2024 році становить понад 12 мільярдів євро. Наступний транш Україна може отримати до кінця цього року за умови виконання всіх індикаторів до кінця третього кварталу.

Джерела:

Міністерство економіки

Міністерство фінансів