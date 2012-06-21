Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
80-річний ювілей Карпатської України не оминули увагою науковці. Ба більше, в Ужгородському національному університеті з цієї нагоди відбулася міжнародна наукова конференція «Карпатська Україна – незалежна держава». Її організаторами стали УжНУ та Інститут історії України Національної академії наук України.
Участь у роботі конференції взяли віце-прем'єр міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе, закордонний член Національної академії наук України професор Микола Мушинка (Пряшів, Словаччина), професор Корнел Град (Арад, Румунія), професор університету штату Огайо (США) Олександр Дебич, провідні науковці та працівники музеїв і архівів з України, США, Словаччини, Румунії та Білорусі.
– Про увагу до подій Карпатської України свідчать наукові заходи –конференції, семінари, круглі столи та лекції, що проводилися в стінах УжНУ, починаючи з 1990 року. За ці роки українськими та зарубіжними науковцями написано значну кількість наукових праць, захищено чимало кандидатських і докторських дисертацій, – сказав, аналізуючи внесок науковців у вивченні тих вікопомних подій, в. о. ректора УжНУ, професор Олександр Сливка. – Сьогодні ми знову переосмислюємо важливі події 1939 року, а також маємо до вивчення нові факти про драматичний період національно-визвольних змагань на Закарпатті.
Вшановуючи засновників і захисників Карпатської України, від імені учасників міжнародної конференції представники студентського самоврядування поклали корзину квітів до пам’ятника Августину Волошину, встановленому на Набережній Незалежності.
Під час пленарних і секційних засідань учасники конференції обговорили питання історії та духовної культури, політики й ідеології, правознавства, міжнародної політики, а також мовознавства й літературознавства.
Вагомий збірник наукових доповідей, виголошених під час конференції, стане остаточним підсумком її роботи. А поки що учасники з інших міст і країн повернулися додому з бажанням продовжувати наукові пошуки, впевнені в тому, що їхня дослідницька робота важлива і потрібна суспільству.