Дорогі українці!

Вже зовсім скоро почнеться новий 2023 рік.

Кожен з нас зі сподіваннями та великою надією сьогодні зазирає у це близьке майбутнє.

З вірою у перемогу світла над темрявою!

З вірою, що незабаром уся велика родина українців буде разом, буде вдома, буде в безпеці.

Що наші діти будуть сміятися на повні груди та не боятимуться гучних звуків, а небо буде мирним та тихим.

2022-й світ назавжди запам’ятає як рік незламних і хоробрих українців. Рік Героїв!

І ми зробимо все, аби 2023-й запам’ятали як рік Перемоги незалежної, вільної, незламної України.

Бажаю всім українцям у новому році сил та наснаги вершити добрі справи в ім’я нашої Перемоги.

З Новим роком! Слава Україні!

Прем’єр-міністр України

Денис Шмигаль