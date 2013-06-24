Дорогі українці!
Вже зовсім скоро почнеться новий 2023 рік.
Кожен з нас зі сподіваннями та великою надією сьогодні зазирає у це близьке майбутнє.
З вірою у перемогу світла над темрявою!
З вірою, що незабаром уся велика родина українців буде разом, буде вдома, буде в безпеці.
Що наші діти будуть сміятися на повні груди та не боятимуться гучних звуків, а небо буде мирним та тихим.
2022-й світ назавжди запам’ятає як рік незламних і хоробрих українців. Рік Героїв!
І ми зробимо все, аби 2023-й запам’ятали як рік Перемоги незалежної, вільної, незламної України.
Бажаю всім українцям у новому році сил та наснаги вершити добрі справи в ім’я нашої Перемоги.
З Новим роком! Слава Україні!
Прем’єр-міністр України
Денис Шмигаль