Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
В один і передноворічних зимових днів начальник відділу Головного управління ДФС у Черкаській області одержав такий собі святковий подарунок — 5 тисяч гривень. Підприємець, який вручав «презент», очевидно, сподівався, що тепер фіскальна служба не втручатиметься в його господарську діяльність. Одначе помилився. Чиновника, який не встиг і отямитися, правоохоронці затримали, як мовиться, на гарячому.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Незаконні дії посадовця викрито Уманською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України та Управління Служби безпеки України в Черкаській області.
Як повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, обвинувальний акт стосовно посадовця вже затверджено та скеровано до суду. Вживаються заходи для забезпечення розгляду справи в суді в найкоротші строки. Санкція згаданої статті КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.