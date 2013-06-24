Невдовзі з’явиться нова крилата машина замість найбільшого у світі вантажного літака Ан-225 «Мрія», який знищили російські загарбники.

Про це заявив генеральний директор АНТК «Антонов» Євген Гаврилов під час фотовиставки в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, передає Укрінформ з посиланням на видання Bild.

«Робота над новою машиною ведеться в секретному місці. Другий Ан-225, який так і не був добудований, буде доповнений деталями від розбомбленої машини і новими деталями», - цитує таблоїд Гаврилова.

Вартість робіт сягає 500 млн євро. Зібрати пожертви на реконструкцію зруйнованого літака-велетня допоможе, у тому числі, й німецький аеропорт, у якому регулярно «гостював» Ан-225. Там будуть продаватися сувеніри, зокрема, моделі «Мрії».

Виставка демонструватиме фотографії уламків «Мрії» до кінця року.

На виставці побував посол України в ФРН Олексій Макеєв. «У рамках багаторічної співпраці між компанією «Антонов» і лейпцигським аеропортом сьогодні відкрилася виставка «Світло і тінь – Історія АНТОНОВА». Дякуємо нашим німецьким партнерам за другу батьківщину українців у часи російської війни на знищення!», - написав дипломат у Твітері.

Як повідомляв Укрінформ, один із найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 «Мрія» згорів наприкінці лютого внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом.

Командир «Мрії» Дмитро Антонов заявив, що літак можна було врятувати. Так, на момент вторгнення росії ДП «Антонов» мало резервний аеродром, орендований у німецькому Лейпцигу. Екіпаж був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

Наприкінці березня державний концерн «Укроборонпром» відсторонив від роботи генерального директора ДП «Антонов» Сергія Бичкова. Згодом Бичков був остаточно звільнений з посади.

У жовтні стало відомо, що в межах кримінального провадження СБУ розпочала перевірку службовців ДП «Антонов»щодо ймовірної співпраці з російськими загарбниками, наслідком якої могло бути знищення «Мрії».