Незвично рано — 15 серпня — Національний університет біоресурсів і природокористування України, один з небагатьох українських провідних вищих навчальних закладів, розпочав новий 2022/2023 навчальний рік. Приймаючи таке рішення, керівництво університету врахувало всі нюанси, пов’язані з навчальним процесом під час воєнного стану. На сьогодні навчальні корпуси і студмістечко облаштовано сховищами з усім необхідним, проведено відповідні інструктажі серед студентів про поведінку під час війни, зокрема повітряної тривоги.

«Студенти денної форми навчатимуться в змішаному (очно-дистанційному) форматі. Заняття очно розпочали студенти других — третіх курсів (четвертий — у дистанційному режимі) бакалаврату і другого року магістратури, — розповідає ректор університету Станіслав Ніколаєнко. — 19 вересня вони поступляться місцем в аудиторіях іншим, зокрема першокурсникам бакалаврату та магістрам першого року навчання, зарахування яких цьогоріч відтерміновано».

Навчання розпочали студенти 183 академічних груп, а це майже 4 тисячі осіб, дистанційно — понад 230 академгруп (5 тисяч). Освітній процес у складних умовах воєнного стану та карантинних обмежень потребує чіткого дотримання правил поведінки студентів і викладачів, певного напруження, адже заняття проходять у дві зміни з годинною перервою між парами на санітарну обробку всіх навчальних приміщень.

Для навчання в таких умовах університет у теплу пору року використовує, крім аудиторного фонду, читальні зали корпусів і гуртожитків, можливості ботанічного саду — прекрасні класи просто неба й екокласи. Особлива увага — очному навчанню в сучасних лабораторіях, яких у НУБіП понад 400. Щосуботи планують консультувати студентів з написання курсових і дипломних робіт чи проєктів, проведення лабораторних і практичних занять, оскільки більшість аудиторій цього дня буде вільною.

«Усе чудово, аби не відчуття щоденної тривоги, — ділиться думками третьокурсниця гуманітарно-педагогічного факультету Ганна Єфремова. — У такий час гостро усвідомлюєш, який необхідний фах обрала — психолога. А щодо навчання, то очно краще, адже відчуваєш всю повноту студентського життя, а саме цього і бракує через пандемію і війну з рф».

«Настрій не те що святковий, але піднесений. Адже давно не бачилися: останнім часом не було змоги, — долучається до розмови староста однієї з академгруп ННІ лісового і садово-паркового господарства Євгеній Яровий. — Хто волонтерить, хто вдома, я повернувся на навчання з тероборони. І саме тому так цінуємо цей час в аудиторіях, про який подбало керівництво університету».

Валентин ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра