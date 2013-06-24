Укрзалізниця в рамках старту масштабної програми дерусифікації та українізації об’єктів залізничного транспорту буде обраховувати нульовий кілометр від серця України — головного столичного вокзалу станції Київ-Пасажирський. Про це повідомив голова правління Товариства Олександр Камишін під час презентації вказаної програми.

«Починаємо з нуля. Раніше ми бачили кілометражні позначки на головному вокзалі країни, на яких було зазначено 856/857 км. Чому? Тому що близько сотні років ми мали розрахунок нульового кілометру від росії. Кладемо цьому край. Відтепер нульовий кілометр українських залізниць тут, у Києві, на Центральному вокзалі», — наголосив він.

Олександр Камишін також представив уже встановлену символічну нульову позначку на першій платформі Центрального вокзалу станції Київ-Пасажирський і повідомив, що протягом найближчих 3 років усі кілометрові знаки на залізниці будуть замінені на сучасні світловідбивні.

«Для нас це не лише символічно, а й вирішує питання безпеки та ефективності руху, бо велика частина цих знаків не мінялася з середини минулого сторіччя», – зазначив пан Камишін.

Нагадаємо, що АТ «Укрзалізниця» розпочинає трирічну програму «Залізна українізація», що має на меті повністю позбутись імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. Комплексна програма розрахована на 2023-2025 рр. За ці три роки в декілька етапів планується українізувати все, що повʼязує залізничну галузь України з країною-агресором: назви залізниць, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій тощо.