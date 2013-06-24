Залучення Об'єднаних Арабських Еміратів до ініціатив з енергозбереження в Україні, програм підтримки українського малого й середнього бізнесу та внутрішніх переселенців, що змушені були тікати від війни. Ці питання обговорювались під час зустрічі Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки Юлії Свириденко з Міністром зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ Мар'ям Аль Мхейрі. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Минулого року український Уряд запустив масштабний грантовий проект підтримки малого й середнього бізнесу єРобота, який є дуже затребуваним серед вітчизняних підприємців, особливо зараз, під час війни. Україна пропонує ОАЕ стати нашим партнером у цьому проекті й долучитись до наповнення спеціалізованих фондів, кошти яких скеровуються на підтримку бізнесу в Україні. Зокрема, на програми мікрогрантів на започаткування й розвиток власної справи, а також грантів для переробних компаній. Грантові програми для підприємців - це не лише активізація бізнесу, це ще й створення сотень тисяч нових робочих місць, яких зараз потребують українці», - зазначила Юлія Свириденко.

Ще однією важливою проблемою для України, яку спричинила війна, є майже 5 мільйонів офіційно зареєстрованих внутрішніх переселенців, які змушені були тікати з зон бойових дій в центральні та західні регіони країни. Вони потребують не лише роботи, а й житла.

«Ми обговорили з нашими колегами з ОАЕ можливість їх участі в проекті побудови в одній з західних областей України міста-притулка, розрахованого на 1000 жінок і дітей. Окрім житла, медичної допомоги та можливості навчатися для діток, буде ще й програма психологічної підтримки тим, хто цього потребує. Людям, які змушені були покинути власні домівки через війну, держава має забезпечити прихисток», - повідомила Юлія Свириденко.

Окрім того, за її словами, представники ОАЕ висловили готовність долучитись до ініціатив з енергозбереження в Україні. Зокрема, до програми з заміни лампочок разжарювання на енергозберігаючі LED-лампи, яка була запроваджена Урядом України та ЄС в лютому цього року. Перша партія лампочок від ОАЕ найближчим часом має надійти в Україну, загалом ОАЕ запропонували поставити Україні 5 млн таких ламп.

Також ОАЕ підтвердили готовність надати предмети гігієни для соціально-медичних потреб, 100 броньованих санітарних машин, а крім того гуманітарну допомогу на 100 млн доларів для України.