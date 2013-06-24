Після початку повномасштабної війни марки Укрпошти стали символом сміливості та незламності українців. Протягом минулого року користувачі Дії обирали дизайн марок, а тепер можуть проголосувати за найкращу з них. Опитування триватиме з 13 до 20 лютого. Про це повідомляє Урядовий портал.

Щороку майже у всіх країнах обирають найкращу марку. Україна — не виняток. Проте кожен українець може зробити це в кілька кліків у смартфоні.

«Опитування в Дії є основою електронної демократії. У них вже взяли участь мільйони українців. Це зручний інструмент, який допомагає визначити думку громадян з певного питання. Українці вже обирали дизайн воєнних марок від Укрпошти в Дії. А тепер можуть визначити, яка з них була найкращою. Разом продовжуємо створювати історію електронної демократії у світі», – зазначив Віце-прем'єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

На звання найкращої претендують 10 марок воєнного часу:

Вільні. Незламні. Непереможні

Доброго вечора, ми з України!

Зброя Перемоги

Кримський міст на біс!

Переможного Нового року!

Пес Патрон

Русскій воєнний корабль, іді … !

Слава Збройним Силам України!

Українська Мрія

Херсон – це Україна!

Щоб взяти участь в опитуванні, авторизуйтеся в Дії, оберіть Послуги, а далі – Опитування. Серед переліку проголосуйте за вашу улюблену марку. Це все!

«Філателістична традиція обирати поштову марку року виходить на новий рівень: впевнений, через високу популярність марок, багато українців заохочують вкотре долучитися до голосування. Таке народне зацікавлення і підтримка – найкращий стимул для нас створювати нові марки, які також стануть символами своєї епохи», – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Окрім Дії, проголосувати за марку також можна на сторінках Укрпошти та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського у соцмережах. Художник марки-переможниці отримає приз.

Нагадаємо, у Дії українці вже обирали тематику та ескіз воєнних марок «Доброго вечора, ми з України!» та «Трактор, що тягне танк». Це були одні з наймасовіших опитувань у застосунку, в яких взяли участь загалом понад 1,3 млн українців.