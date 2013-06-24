Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) отримали 26 кросоверів Renault Duster від міжнародних партнерів. Представництво ВООЗ в Україні за підтримки Європейського Союзу передало 26 автомобілів, щоб допомогти посилити роботу з вакцинації в країні під час та після війни. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Повномасштабна війна поставила нашу медичну систему перед безліччю викликів. Попри це ми працюємо над тим, щоб кожен українець мав безперебійний доступ до вакцинації та міг отримати свої щеплення. Закликаю всіх українців дотримуватись Національного календаря щеплень. Адже вакцинація — це спосіб подбати про своє здоров’я та здоров’я своїх дітей. Ми вдячні партнерам за ці автівки, які дозволять дістатися до сільських і віддалених районів, щоб керувати наданням послуг з вакцинації вразливим групам. Отримані авто та закуплене минулого року обладнання наближають повноцінне створення в центрах спеціалізованих протиепідемічних бригад, які дозволять забезпечувати належну відповідь на епідемічні виклики», — зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час передачі автівок на Львівщині разом з представниками ВООЗ та ЄС.

Позашляховики використовуватимуться Центром громадського здоров’я МОЗ України та обласними центрами контролю та профілактики хвороб для управління програмами з імунізації та епіднаглядом за хворобами, яких можна уникнути на регіональному рівні.

«ВООЗ в Україні продовжуватиме підтримувати зусилля з імунізації та допомагатиме країні збільшити охоплення щепленнями. Ми передамо автомобілі, які дозволять зміцнити регіональний потенціал щодо готовності та реагування на інфекційні захворювання та спалахи. Наша спільна мета з Міністерством охорони здоров’я України та партнерами — допомогти обласним ЦКЗП успішно виконувати свої функції в рамках Національної програми імунізації та запобігати спалахам. Ця підтримка ВООЗ та ЄС допоможе країні досягти цієї мети», — зазначив Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.

Найближчим часом автівки будуть розподілені між обласними центрами контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, напередодні МОЗ повідомляло, що в регіони доставлено 10 автомобілів-рефрижераторів для транспортування вакцин.