У межах програм Президента «Велике будівництво» та «Здорова Україна» в кожному регіоні реконструюють та модернізують одну обласну дитячу та лікарню для дорослих. На щотижневій селекторній нараді за участі голів обласних державних адміністрацій заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко поставив завдання за два тижні завершити підготовку технічного завдання й розпочати тендерні процедури на розроблення проєктно-кошторисної документації. Будівельні роботи розпочнуть 2022 року й завершать протягом 2022—2023 рр.

«Із наступного року розпочнеться глобальна реконструкція та модернізація обласних лікарень у кожному обласному центрі. Кожен регіон упродовж 2022—2023 років отримає по одній сучасній дорослій та дитячій лікарні. Зараз треба подати технічне завдання під конкретні потреби кожного регіону», — заявив Кирило Тимошенко.

На нараді наголосили, що кожен регіон має бути спроможним надавати якісну високоспеціалізовану медичну допомогу громадянам.

«Завдання нашого міністерства в межах «Великого будівництва» — відкриття лікарень нового європейського формату. Ми хочемо повного переосмислення поняття лікарні, щоб вона була однаково комфортною і для пацієнта, і для лікаря. Ми прагнемо забезпечити доступ до якісних та безпечних медичних послуг. Разом із будівництвом лікарень повинні впроваджувати новітні технології в галузі охорони здоров’я. МОЗ змінює підхід до оснащення лікарень та оновлює обладнання відповідно до європейських стандартів», — прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Усього буде оновлено або побудовано 48 закладів охорони здоров’я, повідомляє МОЗ.

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