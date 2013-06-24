Для підтримки бізнесу та створення робочих місць минулоріч держава запустила програму «єРобота». Вона передбачає надання мікрогрантів від 50 до 250 тисяч гривень. Гроші на започаткування власної справи та розвиток вже діючого підприємництва. За кількістю ухвалених проєктів Дніпропетровшина серед лідерів. Роботу отримали понад 500 людей. Про це розповіли в обласній військовій адміністрації.

«За держпрограмою «єРобота» схвалено було понад 200 заяв. Переможці отримали фінансування на загальну суму 46,9 мільйона гривень. Створено понад 500 робочих місць. Дніпропетровщина серед лідерів по Україні з отримання мікрогрантів для бізнесу», – зазначила начальниця відділу департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОВА Алла Кефель.

Механізм отримання мікрогранту – простий. На першому етапі – людина звертається до Ощадбанку. Фінансова установа оцінює ділову репутацію людини та перевіряє її бізнес-план.

«Останній затверджений Міністерством економіки. Він простий і його нескладно заповнити, – пояснила заступник директора Дніпропетровського обласного центру зайнятості Наталія Селякова. – У документі треба вказати статті, на які підприємець має намір використати кошти. Це обладнання, сировина та матеріали, чи часткова оплата оренди майбутнього підприємства».

Далі претендент на мікрогрант проходить співбесіду. Її проводить спеціальна комісія при обласному центрі зайнятості.

«Дізнаємося, що людина знає про сферу, якою має намір займатися. Чи розуміє конкурентні переваги і ризики? Чи усвідомлює заявник, що не лише створює бізнес, а й зобов’язаний створити робочі місця?» – додала Наталія Селякова.

На Дніпропетровщині найбільше мікрогрантів за цією держпрограмою отримали у Дніпровському, Криворізькому та Кам’янському районах. За словами заступника директора Дніпропетровського обласного центру зайнятості, цьогоріч «єРобота» запрацює орієнтовно з 1 лютого.