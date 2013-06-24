Кабінет Міністрів учора затвердив перший етап розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення їхніх повноважень, фінансування зарплат і оплату комунальних послуг обсягом понад 10,2 мільярда гривень, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.
«Відповідні кошти допоможуть громадам збалансувати фінансовий стан місцевих бюджетів з огляду на кількість внутрішньо переміщених осіб та підтримають ті громади, які зазнали негативного впливу внаслідок повномасштабної російської агресії», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, кошти передбачено для 17 областей і 853 громад. Другий етап розподілу дотації місцевим бюджетам здійснюватимуть щоквартально.
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розширення сфери діяльності Фонду розвитку інновацій.
«В умовах російської агресії одним із ключових напрямів діяльності Фонду розвитку інновацій стане підтримка продуктів, проєктів та послуг, спрямованих на посилення нашої армії та безпеки всіх громадян», — підкреслив Денис Шмигаль.
Глава уряду зазначив, що грантове фінансування та підтримку тепер зможуть отримати розробники дронів та інших технологій, які необхідні для сильної України.
Реалізацію відповідних проєктів буде забезпечено за рахунок коштів фонду, які становлять 109 мільйонів гривень.
«Розвиток екосистеми стартапів у галузі оборони та безпеки — це також одне із пріоритетних завдань у межах економічної політики уряду. І нині, і після завершення війни», — наголосив Прем’єр.
Уряд визначив процедуру та порядок внесення даних до інформаційної системи переліку територій, на яких тривають (тривали) бойові дії, або тимчасово окупованих російською федерацією. Зміни сприятимуть захисту інтересів внутрішньо переміщених осіб, адже на основі переліку територій цим особам здійснюються виплати.
На засіданні Кабмін призначив віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук головою Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»