З 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад поліції переведено на посилений режим несення служби задля безпеки громадян. Під час посилення режиму несення служби Нацполіції буде збільшено кількість особового складу правоохоронців, які гарантуватимуть публічну безпеку на вулицях, та посилено охорону об’єктів критичної інфраструктури. «Збільшення поліцейської присутності в містах, селах дає добропорядним людям упевненість, а для тих, хто налаштований на певні правопорушення, буде пересторогою», — зазначає міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Під час посилення режиму несення служби Нацполіції обмежень конституційних прав громадян не буде, запевнив Денис Монастирський в ефірі одного з телеканалів. Ідеться зокрема про право на мітинги. Такі обмеження запроваджують лише під час режиму воєнного стану. Поки що про це не йдеться, запевняє пресслужба відомства.

Міністр попросив водіїв з розумінням поставитися до того, що поліція частіше перевірятиме транспортні засоби.