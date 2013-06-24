Урядом прийнято постанову щодо обмеження виїзду за кордон посадовцям та держслужбовцям. Про це повідомляє Урядовий портал.
Виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.
Передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд:
• батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном;
• для лікування за кордоном;
• на підставі окремого рішення Голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.
Також змінами врегульовано порядок виїзду військовослужбовців, який здійснюється на підставі рішення Міністра оборони або іншого керівника щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони.