Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі в рішенні у справі «Україна та Нідерланди проти росії» визнав її «частково прийнятною». Суд встановив, що «території на сході України захопили сепаратисти, і з 11 травня 2014 року та щонайменше до 26 січня вони були під юрисдикцією російської федерації», йдеться у пресрелізі ЄСПЛ. Так суд визнав часові й територіальні межі окупації, яку здійснює росія на окремих територіях на сході України. Після цього рішення Велика палата може перейти до розгляду справи по суті за більшістю її пунктів.