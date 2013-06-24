Міністерство охорони здоров’я розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 буде обов’язковим. Новий наказ набирає чинності 9 грудня цього року. І це стосуватиметься співробітників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів; підприємств, установ та організацій, внесених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 4.03.2015 року №83.

Працівників цих установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, буде відсторонено від роботи без збереження заробітної плати. Не підлягатимуть обов’язковій вакцинації ті, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень.

А з 8 листопада такі обмеження застосовано до освітян і працівників центральних та місцевих органів влади, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період чинності карантину, встановленого урядом.