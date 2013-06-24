Внесення змін до плану державних оборонних закупівель на 2021 рік розглянув Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У його роботі взяли участь міністр оборони Олексій Резніков і Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

«На запит Міністерства оборони комітет зібрався позапланово і оперативно. Спільно з Головнокомандувачем Збройних сил ми представляли напрацювання, покликані зробити нашу армію сильнішою. У засіданні взяли участь фахівці Міноборони і Генштабу, командувачі й бойові офіцери різних видів і родів ЗСУ. Вони давали пояснення з конкретних проєктів і розробок, внесених до Державного оборонного замовлення, — прокоментував підсумки роботи міністр оборони. — Завдання було непростим, але загальна атмосфера — дуже комфортною і доброзичливою. За підсумками розгляду комітет погодив рішення Кабінету Міністрів, проєкт якого було підготовлено ще 8 вересня. Сприймаю цей результат як перше спільне досягнення міністерства, Збройних сил і комітету».

Триває докладний аналіз причин, які призвели до певних затримок з реалізацією оборонного замовлення, щоб запобігти їм у майбутньому. Мета полягає в тому, щоб зробити процес виконання оборонного замовлення максимально захищеним від впливу будь-яких негативних чинників. Серед них і суб’єктивні, і об’єктивні обставини. Зокрема, новий закон про оборонні закупівлі працює перший рік, нормативну базу для його функціонування сформовано ще не повністю. Її створення буде предметом особливої уваги нового міністра оборони.

«Певні речі для мене були неочікуваними. Скажімо, Україна виконала всі необхідні умови й дотрималася всіх процедур, щоб придбати обладнання для армії через спеціальну закупівельну організацію НАТО, яка вважається найпрозорішим механізмом. Однак українські контракти було заблоковано з політичних причин однією з держав-членів Альянсу. Це завдання для військової дипломатії, розвиток якої входить до переліку моїх найголовніших пріоритетів. Епідемія COVID-19 теж позначається негативно. Адже через карантини і локдауни затримувалися поставки імпортованих комплектуючих. Це додатковий стимул інвестувати у розвиток українських виробництв. Я вже говорив про це з міністром стратегічних галузей промисловості Павлом Рябікіним. Адже і між двома відомствами має бути консолідована робота, бо замовник, звісно, Міноборони, але Мінстратегпром планує реалізацію оборонного замовлення», — підкреслив Олексій Резніков.

Оборонне відомство планує здійснити комплексну оцінку змісту закупівель. Щоб зробити їх адекватними сучасним викликам і загрозам, а також гармонізувати із програмними документами в галузі оборонного планування.

«Наприклад, є дослідно-конструкторські розробки, які тривають 15—20 років без ознак практичного результату і з неясними перспективами. За цей час технології зробили кілька кроків уперед. Треба прагматично оцінити, чи є сенс ту чи іншу роботу продовжувати. Чи варто її припинити і сконцентрувати ресурси на тих напрямах, які наші військові визначать як найперспективніші? — цитує слова Олексія Резнікова пресслужба Міністерства оборони. — Це складні рішення, оскільки роками витрачали бюджетні кошти. Але їх треба ухвалювати, якщо ми прагнемо отримати сучасну боєздатну армію. Також необхідно затвердити програми розвитку Збройних сил і розвитку озброєнь. Тоді робота стане системнішою та отримає чіткіші критерії оцінювання її результатів».