На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів ухвалено рішення про призначення Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. На нього покладено тимчасове виконання обов’язків міністра внутрішніх справ. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

«Міністерство внутрішніх справ — одна із ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Уряд доручив у межах Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії у Броварах. До складу групи увійдуть в.о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.

«Працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила. Висловлюю щирі співчуття родинам. Світла пам’ять усім загиблим», — зазначив Денис Шмигаль.