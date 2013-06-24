Учора Верховна Рада ухвалила урядовий проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року».

З огляду на продовження правового режиму воєнного стану, що спричинений воєнною агресією рф, здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році, будуть звільнені від складання державної підсумкової атестації.

Прийом до закладів фахової передвищої та вищої освіти на навчання для здобуття ступенів фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався у 2022 році в особливому порядку, буде організовано за особливими порядками і в 2023 році.

Вступне випробування для охочих здобути вищу освіту проводитимуть у форматі НМТ (Національного мультипредметного тесту), що міститиме завдання із трьох предметів. Два обов’язкові предмети — українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Надважливо, що тестування відбуватиметься протягом одного дня. Це істотно зменшує безпекові ризики учасників НМТ (час на перебування у тимчасовому екзаменаційному центрі, доїзд до нього і від нього), спрощує організацію, скорочує витрати держави та учасників тощо, повідомляє МОН.