Станом на 1 вересня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25 436 мільйонів доларів США. У серпні вони збільшилися на 13,6% завдяки надходженню значного обсягу міжнародної допомоги на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій Національного банку з продажу валюти, повідомляє пресслужба НБУ.

Загалом упродовж серпня динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники: по-перше, отримання допомоги від іноземних партнерів та операції з управління державним боргом (валютні надходження на рахунки уряду України в Національному банку в серпні становили 4788,4 мільйона доларів США); по-друге, операції НБУ на міжбанківському валютному ринку; по-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування чотирьох місяців майбутнього імпорту, що достатньо для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.