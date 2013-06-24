Черги за пальним на АЗС зникнуть після того, як буде забезпечено його запаси щонайменше на два тижні. Нині вони становлять сім-вісім днів. Про це під час всеукраїнського телемарафону заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, якщо в березні було імпортовано 60 тисяч тонн пального, то у квітні цей обсяг зріс до 191 тисячі тонн, а у травні — до 380 тисяч тонн. У червні ж, за прогнозами міністра, імпорт пального може становити 600 тисяч тонн, повідомляє УНІАН.

Юлія Свириденко наголосила, що попит буде задоволено в повному обсязі тоді, коли запаси в операторів будуть достатніми щонайменше на два тижні.

«У нас запаси після того, як було відпущено ціну, зростають: у критичні дні це було дві-три доби, тепер на сім-вісім днів запасів пального — і дизелю, і бензину. До війни це було 15—16 діб. Коли ми зможемо досягнути хоч би такого обсягу запасів, можна буде стверджувати, що черги зникнуть. Зараз ми не можемо констатувати, що бензину і дизелю немає. Вони є, але не в достатній кількості», — сказала міністр.

За її словами, з ринку Європи імпортуємо максимально можливий обсяг, і вже були перші поставки зі США. «Звичайно, Європа не була готова до такого підвищеного попиту з України, але зараз ми доставляємо звідусіль», — підкреслила Юлія Свириденко.