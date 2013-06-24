Укрзалізниця продовжує поступово нарощувати обсяги вантажних перевезень. У серпні, за оперативними даними, перевезено майже 10,8 млн тонн вантажів, що на 5% більше показника липня. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«5% росту — це ніби й небагато, та ми боремось за кожну тонну вантажу. Ми постійно працюємо над тим, щоб збільшувати експортно-імпортний потенціал залізниці. Будуємо нові ділянки, відкриваємо нові стики з сусідніми країнами, збільшуємо пропускну спроможність західних переходів», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

За його словами, суттєвий ріст спостерігається у перевезенні стратегічного вантажу — зерна (+42%), насамперед завдяки розблокуванню морських портів.

Також підросли і нафтопродукти (+3%), і будматеріали (+10%). «Трохи «просіла» залізна руда (-7%) та чорні метали (-10%), та тут причина зрозуміла: на жаль, продовжується падіння виробництва сталі у світі. А ось зниження перевезення вугілля на 10% мене реально тривожить», — резюмував Олександр Камишін.

Найбільший ріст фіксується в еспортних перевезеннях. Так, на експорт у серпні перевезено майже 3,5 млн тонн вантажів, що на 14,7% більше показника минулого місяця. У внутрішньому сполученні перевезено 6,2 млн тонн вантажів, на імпорт — майже 599 тис. тонн.