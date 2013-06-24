У липні зросли обсяги внутрішніх вантажних перевезень, експорт та імпорт. Тільки транзит не зріс, адже він фактично відсутній. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

«Так, ріст повільний. Та ми робимо все можливе для постійного зростання вантажних перевезень, в першу чергу експортних вантажів. Сподіваюсь, розблокування морських портів для зерна допоможе нам наростити експорт зерна швидше», — зазначив Олександр Камишін.

Укрзалізниця в липні перевезла понад 10,3 млн тонн вантажів. Зокрема, у внутрішньому сполученні — 6,2 млн тонн вантажів (+10,5%), на експорт — понад 3,4 млн тонн вантажів (+8,7%) та на імпорт — 598,8 тис. тонн (+4,5%).

«Зросли перевезення більшості наших ключових вантажів: зерно, руда, вугілля, чорні метали, дизель, будматеріали та ін. Просіли перевезення автомобілів, коксу, металобрухту, солі та олії», — резюмував Олександр Камишін.

Так, фіксується ріст обсягів перевезення нафти та нафтопродуктів на 12,4% (542 тис. тонн), залізної та марганцевої руди на 3,2 % (2032,6 тис. тонн), зернових вантажів на 7,2% (1462 тис. тонн).