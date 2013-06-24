Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Північна Македонія Буяром Османі привітав Північну Македонію з початком головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі й відзначив важливість здійснення міністром у статусі чинного голови ОБСЄ свого першого закордонного візиту саме в Україну.
«Для нас це дуже важливо. Ми вдячні ОБСЄ за те, що послідовно підтримувала нашу державу, починаючи із часу тимчасової окупації деяких частин нашої території 2014 року. Сьогодні підтримка місії організації важлива як ніколи», — зазначив Володимир Зеленський.
Президент України висловив сподівання, що під час македонського головування ОБСЄ використовуватиме всі можливі засоби для здійснення тиску на агресора, передусім для припинення порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях нашої країни.
«Потребуємо збільшення уваги ОБСЄ до двох ключових проблем: примусової депортації жінок і дітей на територію рф та умов утримання українських військовополонених. Це для нас дуже важливі речі», — цитує слова глави держави Офіс Президента.
Володимир Зеленський приділив особливу увагу важливості реалізації української формули миру й запросив македонське головування до участі в цьому процесі: «Ми хочемо, щоб було відновлено світовий порядок та повернуто стабільність у наш регіон. Розраховую на залученість ОБСЄ та Північної Македонії до імплементації формули миру».
Чинний голова ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною та її народом і зазначив, що питання безпеки нашої країни — пріоритет його головування. Як міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі запевнив, що його держава підтримуватиме Україну до перемоги над агресором.