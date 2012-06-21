Стратегічне командно-штабне навчання Збройних сил «Об’єднані зусилля-2021», заплановане на 22—30 вересня, матиме винятково оборонний характер і спрямоване на захист країни, підвищення її оборонних спроможностей та взаємосумісності зі збройними силами держав-партнерів. Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний наголосив на брифінгу: «Об’єднані зусилля-2021» — відповідь на російські навчання «Захід-2021» та можливі загрози широкомасштабного вторгнення РФ.

«Збройні сили України готуються адекватно реагувати і на можливу широкомасштабну агресію, яку може бути здійснено щодо нашої країни. Свідченням цього слугує проведення Російською Федерацією та Республікою Білорусь спільних стратегічних навчань, які вже відбуваються, і розміщення додаткових сил і засобів уздовж державного кордону, а також на території Республіки Білорусь. Наміри такі, ймовірніше, у нашого ворога є. Тож маємо реагувати й удосконалювати свою підготовку», — цитує Укрінформ слова командувача.

Під час навчань військові опрацюють три питання: набуття спроможностей органами військового управління в плануванні застосування військ (сил) під час ведення операції сил оборони; планування та підготовку операцій та всебічне забезпечення оборонних операцій.

В основу вишколу покладено виконання спільних завдань сил і засобів ЗСУ, держав-членів НАТО й партнерів. Ідеться про 12 500 вояків Великої Британії, Грузії, Італії, Йорданії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії, США, Угорщини, Швеції та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки. Вони працюватимуть на основних військових полігонах і акваторії Чорного та Азовського морів.

Тим часом наші прикордонники організували посилену охорону на межі з Білоруссю, залучивши всі необхідні ресурси, зокрема спеціальні підрозділи.

Державна прикордонна служба запевняє, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається спокійною.

«Державний кордон цілодобово патрулюють наряди зі службовими собаками, прикордонна авіація, ведеться моніторинг із постів спостереження, а на водних ділянках кордону застосовують катери Держприкордонслужби», — повідомляє пресслужба відомства. Прикордонники активно взаємодіють із підрозділами ЗСУ та іншими силовими структурами.