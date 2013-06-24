Сільгоспвиробники 11 областей України повністю закінчили обмолот гороху, а аграрії Одещини і Миколаївщини на 99% закінчили збирання пшениці. В Одеській області намолочено 2,5 млн тонн зерна, в Дніпропетровській — 2 млн тонн. Аграрії Вінниччини та Миколаївської області зібрали по 1,6 млн тонн зерна, Кіровоградщина — 1,4 млн тонн, Хмельниччина та Черкащина намолотили понад 1 млн тонн зерна кожна.

Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 4,8 млн га (41%) з урожайністю 36,4 ц/га, намолочено 17,5 млн тонн зерна, зокрема: пшениці обмолочено 3,5 млн га, з урожайністю 36,0 ц/га намолочено 12,6 млн тонн; ячменю обмолочено 1,3 млн га з урожайністю 33,8 ц/га намолочено 4,4 млн тонн; гороху обмолочено 101 тис. га, з врожайністю 22,4 ц/га намолочено 226 тис. тонн.

Збирання озимого ріпаку проведено на площі 929 тис. га, (79%) намолочено 2,5 млн тонн насіння з урожайністю 26,8 ц/га, повідомляє Мінагропрод.