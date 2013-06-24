1 лютого відбувся онлайн-аукціон з приватизації Єдиного майнового комплексу «Одеський завод шампанських вин» з результатом 195 003 000 грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

На прозорих торгах конкурували 7 учасників, які збільшили ціну більш ніж вдвічі – від стартових 87 377 964 грн до 195 003 000 грн.

Завод зупинив свою діяльність ще у 2018 році. Підприємство фактично не функціонує 4 роки через потребу в невідкладній модернізації технічного оснащення.

До складу активу входять 35 об’єктів нерухомого майна, 803 одиниці машин та обладнаднання, 7 транспортних засобів та устаткування.

Після підписання договору купівлі-продажу новий власник зобов’язаний виконувати всі приватизаційні умови, зокрема:

забезпечити збереження профільної діяльності;

утримувати захисну споруду цивільного захисту у готовності;

власник ЄМК «Одеський завод шампанських вин» зобов’язаний укласти з державним органом охорони культурної спадщини охоронний договір на пам'ятку з викладенням його істотних умов, також майбутній власник зобов’язаний утримувати приміщення в належному стані;

відшкодувати протягом 30 календарних днів з дня переходу права власності витрати Регіонального Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях на проведення оцінки єдиного майнового комплексу «Одеський завод шампанських вин» у розмірі 39 500,0 гривень (без ПДВ).

Зі свого боку, Фонд держмайна контролюватиме виконання власником всіх приватизаційних умов. У випадку невиконання взятих на себе зобов’язань, майбутнім власником, договір купівлі-продажу буде розірвано.