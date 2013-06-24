Центральний будинок культури міста Ірпінь збудували одним з перших серед подібних закладів на території України після Другої світової війни. Ініціатором будівництва стала сама місцева громада: люди прагнули дбати про культурний розвиток міста і завжди пишалися такою важливою ініціативою.

Відкриття будинку культури відбулося восени 1954 року: глядацька зала на 484 місця, фоє, гримерна, хореографічний, вокальний і театральний класи. У перший рік існування там запрацювало близько 15 дитячих і дорослих творчих колективів. Із часом насиченість культурного та соціального життя в його стінах зростала. До лютого 2022 року в будинку культури функціонували різноманітні творчі студії та класи, мовні клуби, відбувалися концерти й вистави, публічні заходи.

У перші дні повномасштабного збройного нападу росії на Україну в лютому 2022 року місто Ірпінь стало щитом для української столиці та пережило жахи війни під окупацією. Постраждав і будинок культури, який майже 70 років гуртував навколо себе жителів Ірпеня: російські окупанти обстрілами пошкодили фасади, інтер’єри та перекриття будівлі.

Після деокупації на знак підтримки та солідарності Ірпінь відвідали численні представники світової спільноти: президенти, міністри та спікери парламентів інших країн, очільники та представники міжнародних організацій, релігійні лідери, всесвітньо відомі митці, серед яких музиканти гурту U2 та американський кінодіяч Кері Фукунага.

Не залишився поза увагою й будинок культури. Його обстріляний фасад небесно-блакитного кольору та зруйновані стіни стали важливими символами кліпу на пісню знаменитого англійського співака Еда Ширана в колаборації з українським гуртом «Антитіла». Біля будинку культури в Ірпені виступив просто неба видатний литовський піаніст Даріус Мажинтас.

Будівля, яка десятиріччями була серцем культурного життя міста й берегла пам’ять, могла сама стати спогадом. Нині для відновлення музею необхідно майже 205 мільйонів гривень. Але навіть така значна сума реальна, якщо до її збирання долучиться кожен з нас, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики. Стати патроном закладу чи задонатити будь-яку посильну для себе суму на відновлення музею можна на платформі https://bit.ly/3Chk0aK.

Відновимо українську культуру разом!