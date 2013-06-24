Одноразові рукавички досить широко застосовуються у різних сферах — промисловість, медицина, косметологія, сервісні послуги, а також у побуті. Вони потрібні для захисту шкіри при контакті з агресивними середовищами. Залежно від використаного для виготовлення матеріалу їх можна розділити на такі основні групи:

Латексні. Виконані з натурального каучуку й застосовуються при виконанні різних виробничих процесів, а також у медичних цілях. Латекс добре облягає руку, забезпечує високий рівень чутливості, відрізняється високою міцністю, розтяжністю, еластичністю. Основні недоліки — часта поява алергічних реакцій та низький рівень стійкості до впливу олій, спиртів та ефірів. Використовуються переважно там, де потрібні виражені тактильні відчуття.

Нітрилові. Виготовляються зі штучного каучуку і є повністю гіпоалергенними. Нітрилові рукавички добре пропускають повітря (руки у них не потіють), стійкі до проколів та порізів, до дії різних агресивних засобів та олій. Досить широко використовуються у медицині (виняток — хірургія), фармакології, у харчовому та косметичному виробництві, закладах громадського харчування, під час виконання будівельних та оздоблювальних робіт. Всі пропоновані моделі мають поверхню, що не ковзає, тому ви зможете з легкістю утримувати навіть дрібні предмети. У побуті вони зручні для виконання різних косметичних процедур (наприклад, тонування або фарбування волосся), а також при приготуванні їжі, прибиранні, виконанні дрібних ремонтних робіт. Нітрилові рукавички відмінно справляються із захистом рук від бруду та хімічних речовин, не викликають пересихання покривів та подразнення. Випускаються у різних колоритах — синьому, блакитному, рожевому, помаранчевому, фіолетовому, чорному.

Вінілові. Це ергономічний варіант, що досить щільно облягає руку. Така модель має чимало недоліків. Вінілові рукавички відрізняються низьким рівнем міцності, тому новачкам у певній сфері варто використовувати латекс чи нітрил. Також відзначимо недостатню еластичність (практично не тягнуться), несумісність із агресивними хімічними середовищами, проникність для білкових субстанцій та ефірів, невисоку міцність. Можуть застосовуватися при виконанні деяких медичних процедур, але переважно підходять для харчової промисловості, косметології, клінінгу.

Поліетиленові. У порівнянні з іншими варіантами мають найнижчу вартість, відрізняються високою міцністю, не пропускають воду та демонструють стійкість при контакті з агресивними речовинами. Часто застосовуються при санітарному обробленні та прибиранні приміщень. Не пропускають повітря, тому ваші руки швидко стануть вологими, а поліетилен прилипне до шкіри.