Такі вироби забруднюють довкілля, спричиняють загибель тварин, морських жителів і птахів. І кожен із нас, на жаль, мав неодноразову нагоду переконатися в цьому сумному факті. А при розкладі на мікропластик можуть навіть потрапляти в їжу для людей. Європейські країни вже почали перехід до життя без пластику, і Україна також змушена наслідувати останні екологічні тенденції.

«Зрозуміло, що пластик — це зручно та дешево. Але людство дійшло до межі та опинилося перед цивілізаційним вибором «він або ми» — один до одного. Якщо ми ухвалюємо рішення боротися із сучасними викликами для довкілля, то мусимо свідомо й чітко розуміти, що в нас є два шляхи — регуляція та формування екологічної свідомості українців. Упевнений, що кожен з нас зможе відмовитися від зайвого одноразового пластику та перейти на користування багаторазовими альтернативами чи eco friendly матеріалами», — наголошує урядовець.

Тож Міндовкілля спільно з експертами Проєкту ЄС APENA2 розробили драфт законопроєкту про обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання, заснований на положеннях Директиви ЄС 2019 року (2019/904) про одноразовий пластик.

Документ передбачає вже за рік після набуття ним чинності заборону виробництва, ввезення на територію України та введення в обіг одноразових пластикових виробів, для яких вже є альтернативи. Ідеться про соломинки; столові прибори (виделки, ложки, ножі, палички, шпажки, мішалки для напоїв); посуд (тарілки, стакани тощо); палички для тримання повітряних куль та основа для них; гігієнічні ватні палички; ємності для їжі та напоїв (наприклад, контейнери); кришки від ємностей для напоїв; ємності для їжі та напоїв зі вспіненого пінополістиролу. При нагріванні цей матеріал виділяє отруйні канцерогенні речовини, що впливають на респіраторні, репродуктивні та нервові функції людини. Це стосується й виробів з оксобіорозкладного пластику, адже він містить домішки, що пришвидшують розпад на мікропластик, який потрапляє в довкілля та воду, вкрай негативно впливаючи на них.

Пропонується також запровадити маркування для деяких виробів, що містять пластик, але поки що не можуть потрапити під обмеження, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Під цю категорію підпадають вологі серветки, зокрема побутові та для особистого догляду; засоби особистої жіночої гігієни; підгузки; тютюнові вироби з фільтрами.

Нове маркування нагадуватиме споживачам, що така продукція негативно впливає на довкілля.