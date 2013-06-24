Італійські медіа повідомили, що цими вихідними біля берегів острова Лампедуза рятувальники помітили групу із 70 мігрантів на надувному човні. Серед них був малюк, якому ще не виповнилося року. Дитина перебувала на човні без батьків. «Дитина сама перетнула Середземне море ще до того, як навчилася ходити. Вона витримала зимовий холод і хвилі», — написала газета La Repubblica.

Дитина через вік не могла назвати ні власного імені, ні імен батьків. Інші мігранти нічого не знали про малюка, але розповіли, що його батьки останньої миті посадили дитину в човен і благали незнайомих людей берегти її під час небезпечної мандрівки. Самі вони з якихось причин сісти в човен не змогли.

За даними La Repubblica, в іншій групі мігрантів, які прибули на Лампедузу, був 14-річний підліток. Його мати потонула, коли човен перекинувся вже біля самого італійського узбережжя. «Вона разом із сином пливла на човні з групою із 25 людей, але через високі хвилі човен перекинувся, і жінка потонула на очах у власного сина», — написала в Twitter благодійна організація «Лікарі без кордонів». Правозахисники назвали цей інцидент «ще одна смерть на порозі Європи, якій можна було запобігти, ще одне життя, яке забрала безвідповідальна міграційна політика».

Як повідомляють міграційні органи ЄС, 2021 року різко зросла кількість випадків, коли мігранти намагаються потрапити до Європи на човнах від берегів Лівії чи Тунісу. За даними Міжнародної організації з міграції, із початку року майже 1340 осіб загинули, намагаючись перетнути Середземне море.