Організація економічного співробітництва та розвитку повідомила про старт початкового діалогу щодо вступу України. Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ця процедура передує дискусії Ради ОЕСР щодо прийняття України та підготовки відповідної дорожньої карти.

«Організація економічного співробітництва та розвитку — це так званий клуб успішних країн, на який припадає понад 62% світового ВВП. Прийняття України в коло розвинених держав — насамперед важливий маркер готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигнал для іноземних компаній, що Україна — перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу», — зауважив Прем’єр-міністр.

Як повідомив Генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман, початковий діалог з Україною щодо вступу буде розроблено для того, щоб посилити дотримання стандартів організації та участь в її органах. Триває робота над якнайшвидшим відкриттям Офісу ОЕСР у Києві. Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль передав від імені держави заявку на вступ до ОЕСР 5 липня на полях Конференції з питань відновлення в Лугано. 29 вересня глава уряду виступив із промовою на відкритті засідання Ради ОЕСР, де заявку розглядали.